شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتي: تحويل الأموال بين شركات الاتصالات أصبح متاحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس تامر عيسى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشمول المالي يعني أن يتم شمول جميع المواطنين في منظومة مالية أو بنكية واحدة، لافتًا إلى أن هناك صعوبة عند بعض الناس في الالتحاق بالمنظومة البنكية، حيث يتم طلب حد أدنى للحساب وخطاب من جهات العمل وفاتورة مياه وأن يكون الرقم القومي ساريًا.

وأضاف «عيسى»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن الشمول المالي موجود لإيجاد منتجات لجميع فئات المواطنين للالتحاق بالمنظومة، وكانت البداية بالمحافظ الإلكترونية التي أطلقتها شركات الاتصالات ثم تبعتها البنوك ثم التعاون بين شركات الاتصالات والبنوك ثم كروت ميزة والكروت مسبقة الدفع، فأصبح لدينا المشغل الوطني ميزة الذي يربط بين جميع المحافظ الإلكترونية، ولا يشترط كارت ميزة وجود حساب في البنك.

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وأكد أن الدولة تقوم بفتح كل القنوات الممكنة للدفع، وستتم إضافة وسيلة دفع جديدة من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع من خلال المحافظ الإلكترونية في البنوك وشركات الاتصالات، وسيتم من خلالها الدفع للجهات الحكومية.

وأشار إلى أن التحويل بين شركات الاتصالات أصبح متاحًا، فمثلاً من فودافون كاش يمكن تحويل أموال لأورنج كاش وغيرها من شركات الاتصالات، وهو ما يؤكد تسهيل الدولة عملية الدفع والحفاظ على أموال المواطنين بدفع المطلوب فقط والحصول على الخدمة دون زيادة.

ونوه بأننا كنا نرى طوابير أمام مكاتب البريد للحصول على المعاشات، ولكن الآن 80% منهم يستخدمون كروت الصراف الآلى، لافتًا إلى أن أرقام الأمية الرقمية ستتغير بعد فترة مع حالات التطور التي تتم.

ولفت إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى في نهاية 2019 قدرت بـ11920 ماكينة ومن المستهدف 18 ألفا خلال الفترة المقبلة، وهناك بالفعل عدد كبير من الماكينات تم وضعها لخدمة المواطنين، منوهًا بأن الماكينات التي تقبل دفعا إلكترونيا 74 ألف ماكينة ومن المستهدف الوصول إلى 400 ألف في 2020.