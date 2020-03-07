شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غانم يُشارك بمؤتمر الجمعية المصرية لجراحى التجميل والإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُقيم مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة التجميل والأصلاح على مدار ثلاثة أيام متتالية بمُشاركة نخبة كبيرة من الأطباء المُتخصصين من الجامعات المصرية على رأسهم الدكتور وائل غانم استشاري جراحة التجميل والإصلاح الخلقى وأستاذ مساعد بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد مكاوى استشاري جراحة التجميل ودكتوراه جراحة التجميل جامعة القاهرة بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الدوليين من الخارج بالمشاركة مع الجمعية الدولية للتجميل .

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و قد حاضر «غانم» خلال المؤتمر بمحاضرة علمية تختص بمجال التجميل بالتحديد أحدث التقنيات الخاصة بالجي بلازما والفيزر وعرضهم معاً بالإضافة لعرض كافة البحوث العلمية الخاصة بالأعوام السابقة بهذا المجال، ونالت المُحاضرة إقبال عدد كبير من الأطباء، والمُتخصصين لما تم عرضه بالتفاصيل الجديدة والنتائج الناجحة والمُشرفة من الأطباء المصريين.

يُذكر أن المؤتمر الدولى يُقام تحت إشراف وزارة الصحة المصرية ويُقام بشكل سنوى كل عام في شهر مارس.