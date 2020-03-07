شكرا لقرائتكم خبر عن «فيروس ضعيف جدًا».. رئيس «صحة النواب» يدعو المصريين إلى عدم الخوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، جموع المصريين بشأن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «لا داعي للفزع من كورونا، فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة». حسب تعبيره.

وشدد «العماري»، في بيان، السبت، على «عدم التهويل والمبالغة في مخاطر الفيروس وانتشاره وفي نفس الوقت عدم التهوين أو التصغير منه»، مطالبًا المواطنين بـ«ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مع أخذ الاحتياطات الواجبة دون خوف أو قلق أو التأثر بفزاعة الفيروس التي تثير الرعب والرهبة في النفوس».

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وأشار إلى أنه «طبقًا للإحصائيات والأرقام العلمية والنتائج والدراسات، فإن نسبة الوفاة بسبب كورونا أقل من معدلات الوفاة بسبب الأنفلونزا الموسمية العادية، خاصة أن نسبة الوفاة جراء الإصابة بكورونا لا تتعدى 2 و2.5%، كما أن نسبة الوفاة بالفيروسات العادية أضعاف هذا الرقم»، مؤكدًا أن «العالم واجه من قبل فيروسات متنوعة واختفت كالسارس وأنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور».

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن «فيروس كورونا فيروس ضعيف جدًا، ولا يوجد مكان في العالم لا يوجد به كورونا، وهناك حالات يتم اكتشافها وحالات لا يتم اكتشافها، وفي مصر تتخذ الحكومة تدابير وإجراءات احترازية ووقائية»، مشددًا على أنه «لا يتم التعتيم على أي حالة، وتوجد متابعة مستمرة من منظمة الصحة العالمية».

وثمّن «العماري» جهود الحكومة ووزارة الصحة في مواجهة الفيروس والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن «الجميع يقوم بدور كبير كالجندي المقاتل ملتزمين بمبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات والأرقام والنسب دون تعتيم أو تضليل».