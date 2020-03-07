شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحول رقمي: 69% نسبة الأمية الرقمية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمي، إن الرقمنة تعني تحويل العمليات التشغيلية والمعلومات من الحالة التقليدية إلى الحالة الرقمية، فمثلاً الشمول المالي يعنى تحويل عمليات البنك إلى شكل رقمي.

وأضاف «الدسوقي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن التحول الرقمي هو عملية تحويل شامل لنماذج الأعمال من حالة تقليدية إلى حالة عصرية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية لخدمة المواطنين.

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وأوضح خبير لتحول الرقمي، أن البنك في الشمول المالي يحول أكبر كمية من النقد عبر القنوات الشرعية من خلال كروت الدفع الإلكترونية وهو ما يعني التحول الرقمي ثم تحليل بيانات المستهلكين والفئات المستهدفة، مؤكدًا أن الشمول المالي يعتمد بشكل كبير على عملية التحول الرقمي.

وأكد أن التحول الرقمي في مصر يواجه العديد من التحديات منها الفجوات الرقمية الموجودة وعدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام التحول الرقمي، وأيضَا الأمية الرقمية وتعنى أمية الإنترنت وعدم القدرة على النفاذ إليه أو عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول أو ماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن الأمية الرقمية في مصر تصل إلى 69% من الشعب المصري.

وأشار إلى أنه لا تطوير بدون تخطيط، ولحل المشاكل الخاصة بملف التحول الرقمي لا بد من عمل تقييم للفجوات الرقمية، موضحًا أنه خلال الأيام الماضية تجهز الأمم المتحدة لمؤشر دولي عن الأمية الرقمية.

ونوه بأن عدد مشتركي الإنترنت 7 ملايين مشترك في ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت تعمل على زيادة سرعات الإنترنت لخدمة المؤسسات والأفراد، موضحًا أننا لن نستطيع حل مشكلات التحول الرقمي إلا بعد مواجهة التحديات وهو ما تواجهه الدولة في الوقت الحالي.