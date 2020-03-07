شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري في جولة عربية لتسليم رسالة من السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل: السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

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