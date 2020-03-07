شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف متجولًا في الشوارع: «لن أسمح بوجود القمامة مرة أخرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، عددًا من شوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة لها، وسير الأعمال بمشروعي تطوير كورنيش النيل، وانشاء كوبري مزلقان المديرية.

واستوضح المحافظ من القائمين على التنفيذ بالمشروعات عن نسب التنفيذ، والمعوقات التي قد تواجههم لسرعة تذليلها، ومطالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، مع ارسال تقارير يومية بنسب ومعدلات التنفيذ.

وتجول المحافظ بعدد من الشوارع لمتابعة الحالة العامة، من حيث النظافة، والحركة المرورية، والإشغالات، وخطوط التنظيم بالشوارع، حيث شدد على سرعة رفع القمامة من بعض الأماكن التي تدنى مستوى النظافة فيها، خاصة ببعض الشوارع الجانبية، مؤكدا عدم سماحه بتكرار هذه المناظر مرة أخرى، وسيتم تطبيق القانون على المقصرين.

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وكلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف بمراجعة تراخيص بعض المباني والأبراج الجاري انشائها، التي لاحظها اثناء تجوله، من أنها قد تكون مخالفة لخطوط التنظيم، وذلك لسرعة إلزام أصحابها باشتراطات الترخيص، وخطوط التنظيم، ومشددا على رفع بعض الإشغالات العشوائية ببعض الشوارع الرئيسية والجانبية التي تؤثر على حركة السير والمرور.

كما تفقد المحافظ عدد من المواقع والحدائق بالمدينة، للوقوف ميدانيا على حسن استغلاها في تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن السويفي، واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يدر دخلا، ويوفر فرص عمل للشباب، حيث أكد المحافظ على أنه يجب على الجميع أن يتعاون في عدم ترك مكان أو مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح، قائلًا: «هذه موارد المحافظة، فخسارة أن تترك دون استغلال أمثل، أو أنها يتم استغلالها بشكل غير مجدي، ولا تعود بخدمة جيدة أو عائد مادي أو فرصة عمل للشباب».

وأثناء تجوله بعدد من الشوارع والميادين استوقفه عدد من المواطنين الذين قد تصادف وجودهم أو مرورهم بهذه الشوارع، حيث استمع لشكواهم الخاصة ببعض الخدمات أو المطالب الشخصية، التي تتعلق بإجراءات الحصول على خدمة بأحد القطاعات الحيوية، والتي كلف بسرعة اتخاذ ما يلزم لتلبية هذه المطالب بأسرع وقت ممكن، وأمر مكتبه بتسجيل أرقام المواطنين والتواصل معهم حتى يتم حل كافة مشاكلهم في إطار المتاح والقانون.

كما تابع محافظ بني سويف استعدادات أجهزة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الموافق 15 مارس الجاري، والذي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، واقامة مراسم احتفالية قومية وطنية، بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والشباب والمجتمع المدني.