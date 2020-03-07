شكرا لقرائتكم خبر عن بـ120 مليون جنيه.. سد عجز مياه الشرب بقرى مركز إطسا في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بدء أعمال غسيل خط مياه الشرب قطر (800 مم) قصر الباسل/ دانيال بمركز إطسا من أجل دخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الغسيل.

Advertisements

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات، السبت، أن خط قصر الباسل/ دانيال يبلغ طوله 13 كيلو مترا، وتم تنفيذه بتكلفة مالية تخطت 120 مليون جنيه من أجل القضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب بقرى الغرق والحجر والبرنس لأنها نهايات شبكة وتقع في أطراف مركز إطسا.

وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال الغسيل سيتم دخول الخط للخدمة مباشرة حتى تودع هذه القرى مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف؛ حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الربط الخط 800 مم وربطه بالخط البالغ قطره 1000 مم والذي يأخذ مياه مباشرة من محطة العزب الجديدة.

وجرى الانتهاء من إنشاء غرف المحابس ومحابس الهواء ومحابس الغسيل؛ حيث تسعى الشركة جاهدة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن وبضغوط وكميات مناسبة.