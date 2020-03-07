شكرا لقرائتكم خبر عن 15 رحلة بالون طائر في نزهة ترفيهية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبود، رئيس إحدى شركات البالون الطائر في الأقصر، إن 15 رحلة بالون طائر من مختلف الشركات العاملة حلقت في سماء المحافظة وعلى متنها 412 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، في نزهة ترفيهية لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والنيل والمناظر الطبيعية الرائعة، والاستمتاع بها.

وأضاف «عبود»، السبت، أن الإقبال على الرحلات مرتفع للاستمتاع بطقس الأقصر المعتدل وآثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، موضحا أن البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدون خلال زيارتهم للمعالم والمقاصد الأثرية والسياحية.

وتابع أن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الرحلات، موضحًا أن الأقصر مقصد سياحي مهم في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة.