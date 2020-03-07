شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المصابون بكورونا فى مصر 3.. و 12 حاملون للفيروس بدون ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء، إن من ثبت إيجابية تحليلهم لفيروس كورونا حتى الان فى مصر هم 3 حالات فقط، والأشخاص الـ 12 الذين تبين حملهم للفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وتم الإعلان عنهم بكل شفافية، مضيفا: "نتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية ومصر حتى الان الأمور بها مستقرة".
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات لكافة الفنادق والمقاصد العامة بالإعلان والتعامل الفورى مع اى حالات اشتباه ، بجانب تكليف المحافظين بالإهتمام بالنظافة
وقال أن الباخرة بالأقصر كان على متنها 171 منهم 101 سائح و70 مواطن مصرى وتم اتخاذ اللازم وابلاغ السفارات الخاصة بالسائحين الذين كانوا متواجدين.
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