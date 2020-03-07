رئيس الوزراء: مصر أول من تعامل بجدية مع فيروس كورونا منذ إعلانه في الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات . وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن يوم الجمعة قبل الماضية بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم، موضحا، أن إجمالى من ثبت إصابتهم بالفيروس هم ثلاثة فقط، وتم التعامل معهم، وأن الفترة السابقة شهدت فحوصات طبية لكل من كان به اشتباه بالإصابة، وأن الـ12 مواطنا على متن الباخرة بالأقصر أمس لم تظهر عليهم أى أعراض لفيروس كورونا. Advertisements كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت عن إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها. وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم الجمعة الموافق 6 مارس حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مشيرة إلى أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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