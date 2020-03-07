شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى 51 ليوم الشهيد.. ننشر لوجو القوات المسلحة لاحتفالات العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صورة للوجو القوات المسلحة في يوم الشهيد، وهى الذكرى الـ51 لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى استشهد عام 1969، وتم اختيار يوم استشهاده عيدا لشهداء مصر.



لوجو القوات المسلحة فى الشهيد

والفريق عبد المنعم رياض، ولد عام 1919 بالغربية، وفى عام 1941 عين فى سلاح المدفعية، واشترك في الحرب العالمية الثانية، وتولى قيادة مدرسة المدفعية عام 1951، وعام 1953عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية، وفى عام 1958 سافر فى بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتى، وعام 1959 أتم بعثته بتقدير امتياز ولقب بالجنرال الذهبى، وعام 1960 شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، وعين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة عام 1964، واستشهد فى مارس 1969.

والفريق الراحل عبد المنعم رياض، ملقب بالجنرال الذهبى، ويعتبر واحد من أشهر العسكريين المصريين خلال النصف الثانى من القرن العشرين، شارك فى الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، واستشهد على الجبهة المصرية أثناء زيارته للقوات فى حرب الاستنزاف.