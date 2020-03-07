شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية، مزيدا من الأخبار المهمة، بينها، تغطية كاملة لصعود الأهلى للدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل الإيجابى بهدف، مع صن دوانز الجنوب أفريقي، وصعود الرجاء المغربى للدور ذاته، على حساب مازيمبى الكونغولى، فضلا عن تغطيات فنية وسياسية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.

الأهلى يثأر من صن دأونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن دأونز بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه فى إجمإلى مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن دأونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجأى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة ألفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن دأونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

السيسى يشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين

وجه الرئيس عبد ألفتاح السيسى، بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، مشددًاعلى أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد ألفتاح السيسى اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التربية والتعليم والتعليم ألفنى، والتعليم العإلى والبحث العلمى، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

السيسى يوجه ببذل الجهود لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

وجه الرئيس عبد ألفتاح السيسى، بالاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى ألفئات الأكثر استحقاقًا.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

السفارة الأمريكية: ننسق مع الحكومة المصرية بخصوص موطنينا على بآخرة "كورونا"

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنه تم إبلاغها بوجود مواطنين أمريكيين على متن البآخرة النيلية والتى تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها، مؤكدة أنها تنسق مع الحكومة المصرية، بخصوص الأمريكيين المتواجدين على متن البآخرة، وتقدم الخدمات القنصلية لهم.

وقال السفارة الامريكية فى تغريدة عبر تويتر اليوم السبت:"أُبلغت السفارة أن هناك مواطنين أمريكيين على متن سفينة سياحية بالنيل، حيث تبين أن 12 من أفراد طاقمها أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (Covid-19)، وتعمل السفارة على تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية".

الرجاء يتأهل لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

خطف فريق الرجاء البيضأوى المغربى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى لوبومباشي، ليضرب موعدا مع الزمالك فى نصف النهائي، واستفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضى ليتأهل بمجموع 2-1، وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 1 أو 2 مايو والعودة بعدها بأسبوع.

مازيمبى ضد الرجاء ،وسجل إيزاك تشيبانجو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 50 وأهدر موليكا ركلة جزاء لصالح مازيمبى الكونغولى ضد الرجاء البيضأوى المغربى بعدما تصدى لها حارس الضيوف أنس الزنيتى فى الدقيقة 70.

وشارك حميد أحداد لاعب الزمالك السابق فى الشوط الثانى بتشكيل الرجاء بدلا من عبد الإله الحفيظى وسجل هدفا فى الوقت بدل الضائع لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل.

سفارة الكويت بمصر تدعو مواطنيها لمراجعتها بشأن تذاكر عودتهم من القاهرة

دعت سفارة دولة الكویت فى مصر ، المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من الیوم السبت ، إلى مراجعة مقر السفارة.

وقالت السفارة فى بیان لها، "إنه على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة ایقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحى ، وأيضا مؤقت للسفارة فى مصر الجدیدة

وشددت السفارة الكويتية على ضرورة أن یقوم المواطنون الكویتیون بإحضار جمیع الثبوتیات الرسمیة وتذاكر السفر.

تجهيز 3 سيارات ذاتية التعقيم لنقل أية حالات مصابة بكورونا بالأقصر.. صور

يستعد مرفق إسعاف الأقصر لأية قرارات خلال الساعات المقبلة لنقل الحالات الـ12 المصابة بــ"فيروس كورونا" على متن مركب نيلى فى قلب نهر النيل كانت فى رحلة بين الأقصر وأسوان، وأثبتت التحاليل إيجابيها خلال فحص ويحب العينات من جميع طاقم العمل وفريق المركب السياحية، وذلك عبر فحص وتجهيز الـ3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم والمجهزة لمكافحة العدوى، والمخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بألفيروسات المعدية ومنها "كورونا" إلى مقرات الحجر الصحى التى قررتها الوزارة.

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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والسياحة لإعلان مستجدات كورونا اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى الصحة والسياحة، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، لإعلان آخر مستجدات كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضى وحتى الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن الـ 15 حالة الإيجابية، منهم 12 حالة تم اكتشافها الجمعة الموافق 6 مارس حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البوآخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على البآخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مشيرة إلى أن باقى الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحى لمدة ١٤ يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

الصحة: تكلفة تحليل PCR للكشف عن الكورونا 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية





أكدت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة تحليل الـ PCR الذى اشترطت دولة السعودية إجراءه لدخول الوافدين إلى المملكة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن التحليل يحدد وجود ألفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع مؤكدة أن إجراءه يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلى 4 أيام على أقصى تقدير، متابعة: "يتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية ."

وأضافت الوزارة، أن تسعيرة اجراء التحليل زهيدة مقارنة بنظيرتها فى القطاع الخاص ويتميز جهاز المعامل المركزية بالدقة الكبيرة فى النتائج وسرعتها.

ليفربول يستعيد نغمة الآنتصارات من جديد فى الدورى الإنجليزى.. الريدز يصالح جماهيره بعبور بورنموث والاقتراب خطوة جديدة من اللقب.. محمد صلاح يسجل فى المباراة المئوية بالبريميرليج ويتخطى سواريز ويكرر إنجاز أوين

استعاد فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ذاكرة الآنتصارات من جديد بعدما قلب الطأولة على ضيفه بورنموث بتحويل تأخره بهدف إلى ألفوز بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الآنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ليفربول ضد بورنموث ،أحرز كالوم ويلسون الهدف الأول لصالح فريق بورنموث على طريقة تيكى تاكا بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وأدرك النجم المصرى محمد صلاح التعادل لصالح الريدز فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ثم أضاف السنغإلى ساديو مانى الهدف الثانى لفريق ليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة.

مصر للطيران: وقف حركة الطيران للكويت لمدة أسبوع كإجراء احترازى بسبب كورونا

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازى بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الشركة فى بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء على القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، حيث تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى هولندا إلى 188 حالة

أعلنت دولة هولندا عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 188 حالة.

وكانت السلطات الهولندية، قد اعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 128 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 46 إصابة جديدة بألفيروس المعروف اختصارا باسم "كوفيد- 19".

وبعد الإعلان عن وفاة أول حالة بألفيروس فى هولندا، ذكر المعهد الوطنى للصحة العامة والبيئة، التابع لوزارة الصحة والرفاهية والرياضة الهولندية، أنه جرى نقل 5 من المصابين الجدد للمستشفى، فيما تم حجر الباقين صحيا فى منازلهم، حسب ما نقلت صحيفة "نيذرلاندس تايمز" الهولندية، والتى أشارت إلى أن 101 من المصابين أُصيبوا بالعدوى خلال وجودهم خارج البلاد أو من خلال الاتصال مع شخص أُصيب وهو بالخارج، فيما لم يُعرف مصدر إصابة الـ27 الآخرين

"التعليم" تحدد 9 حالات دمج لهم حق التقدم لامتحانات الثانوية العامة.. تشترط أن يكون الطالب سبق دمجه منذ المرحلة الثانوية.. وتؤكد: 28 مارس آخر موعد للتقدم للامتحان.. والطالب يحصل على شهادة مدون بها نوع الدمج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، الحالات المسموح لها بدخول وأداء امتحان الدمج فى الثانوية العامة، مؤكدة أنه ليس كل طالب تحدث لديه مشكلة يستفيد من فئة الدمج، لافتة إلى أن هناك شروطا يجب أن تتوافر على رأسها أن يكون الطالب مدمجا منذ بداية المرحلة الثانوية وليس فى الصف الثالث الثانوى العام فقط، أو سبق له التحويل إلى مدارس التربية الخاصة منذ دخوله الصف الثانى الثانوى، موضحة فى هاتين الحالتين يحق للطالب أن يتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق نظام الدمج.

شيخ الأزهر يضيف درسًا لطلاب أولى ثانوى بعنوان "التحذير من الآنضمام لجماعات العنف والإرهاب".. يوضح فيه معنى الإرهاب والعوامل المسببة له.. يضع روشتة طرق الوقاية منه.. ويؤكد: هناك دول ترعى الإرهاب

حصل ”الخليج 365” على تفاصيل إضافة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، درسًا بمادة الثقافة الإسلامية، لطلاب الصف الأول الثانوى، بعنوان "التحذير من الآنضمام لجماعات العنف والإرهاب"، وبدء الدرس بتعريف الإرهاب بمفهومه العام وجاء فيه: تلك الأفعال التى تستهدف ترويع فرد، أو جماعة، أو مؤسسة، أو دولة، عن طريق ممارسة العنف، أو التهديد، وإشاعة الخوق، وعدم الاستقرار؛ من أجل تحقيق أهداف لا تجيزها الأعراف ولا القوانين.

البابا تواضروس الثانى يصلى لشهداء مصر فى عيد الشهيد

ظهر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، والكرازة المرقسية، وهو يصلى لشهداء مصر، فى فيديو نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وذلك فى ذكرى عيد الشهداء الذى يواكب 9 مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد ألفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عام 1969.