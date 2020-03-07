شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة: المشروعات الناشئة هى مستقبل الاقتصاد فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن المشروعات الناشئة هى مستقبل الاقتصاد فى مصر، وأن قصص النجاح لا تبنى فقط بالأحلام، ولابد من وجود فكرة على قدر الإمكانيات المتاحة، تتحدى حدود المحافظات، مشيرا إلى أن النجاح لا يقتصر فقط على قاطنى القاهرة.



وكشف أبو هشيمة، عن مسابقة أطلقها لصالح رواد الأعمال، بالاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاختيار أفضل 30 مشروعا، ودعمهم لوجستيا وماديا، ومساعدته على تحقيق حلمه.

وقال أحمد أبو هشيمة، إن المرأة المصرية فى القرى الأكثر احتياجا، تقوم برعاية الأسرة والأطفال، وفى نفس الوقت تعمل فى الحقول والمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن والدته وشقيقته أكثر من أثرا فى حياته.



وتحدث أبو هشيمة أثناء مشاركته، فى أكبر تجمع لسيدات الأعمال فى الشرق الأوسط SHE CAN، كضيف شرف للحدث السنوى الذى تقيمه فى السابع من مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عن قصة نجاحه التى بدأت فى تجارة الحديد والتسليح دون وجود التسهيلات المتاحة حاليا، مع عدم وجود رأس مال.

ولفت التجمع النسائى إلى أن أبو هشيمة، شق طريقه نحو سلم النجاح حتى أصبح أحد أركان الاقتصاد القومى فى مصر، من خلال مجموعة حديد المصريين التى أسسها عام 2010، مرورا بإعلام المصريين فى عام 2016، وحتى صناعة الأسمنت عام 2017، حيث ابتكر ما يسميه "متجرًا واحدًا لمواد البناء"، مضيفة أن أهدافه التجارية لا حدود لها والتنوع فى استثماراته فى تطور مستمر.

وباستثمارات تتجاوز مليار دولار، أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين عام 2010، حيث أنشأ 4 مصانع بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة فى صناعة الصلب والتى تنتج 2.3 مليون طن سنويًا من حديد التسليح. وبالإضافة إلى استثماراته فى مجال الإعلام، خاض عام 2017، مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين فى سوهاج الذى يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليونى طن سنويًا مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى فى صعيد مصر.

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ولفت التجمع إلى الدور البارز، الذى لعبه أحمد أبو هشيمة فى الاقتصاد الوطنى والدعوة للاستثمارات الأجنبية فى مصر. كما يركز على الشباب كأحد أهم أولوياته، لافتا إلى أنه لديه دائمًا رؤية واضحة للشباب المصريين وخاصة أولئك الذين لديهم أهداف طموحة من أجل رفاهية بلادهم.