الخليج 365: تحقيق استقصائي عن جحيم الاتجار بالبشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا، وتغطية كاملة لتعاجل الأهلي مع صن دوانز، والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، وتحقيق استقصائي عن الاتجار بالبشر، فضلا عن تغطيات اقتصادية وفنية متنوعة. واقرأ في الخليج 365 أيضا.. خطة الصحة لمواجهة «كورونا» 1- تخصيص مستشفى للعزل بكل محافظة.. 2- تشديد الإجراءات بالمطارات والموانئ.. 3-فرق وقائية لفحص المخالطين للحالات المصابة جحيم الاتجار بالبشر جحيم الاتجار بالبشر بالوثائق والصور.. الخليج 365 ترصد خط سير الضحايا.. تحقيق استقصائى يكشف أسرارا صادمة عن تهريب الفتيات النيجيريات إلى أوروبا والشرق الأوسط الأهلى يرد اعتباره أمام صن داونز ويصعد لنصف نهائى دورى الأبطال الأهلى يرد اعتباره أمام صن داونز ويصعد لنصف نهائى دورى الأبطال الشناوي يتألق في قيادة المارد الأحمر للتعادل في الإياب 1-1.. والجماهير تشعل الشماريخ احتفالا بالصعود Advertisements وزير الأوقاف: لسنا فى حاجة لإلغاء صلاة الجمعة حتى الآن وزير الأوقاف: لسنا فى حاجة لإلغاء صلاة الجمعة حتى الآن جمعة: يجوز إلغاء الحج بعد أخذ رأى أهل الاختصاص.. والمفتى: قطع الصلة بالتراث يعنى فقدان الذاكرة الأممية أسعار الذهب فى مصر تصعد لأعلى مستوى لها أسعار الذهب فى مصر تصعد لأعلى مستوى لها ارتفاع كبير فى الطلب على المعدن النفيس بسبب خفض الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية غادة نافع: أستعد لإقامة متحف لوالدتى ونسخة من تاريخها هدية للدولة غادة نافع: أستعد لإقامة متحف لوالدتى ونسخة من تاريخها هدية للدولة إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية وزير أمريكى: الحكومة تسعى لتذليل التحديات بتنفيذ إصلاحات مهمة.. ونتطلع لتعزيز التعاون الفنى والتكنولوجى مع مصر فى مجال الطاقة النائب العام يحيل قضية فساد بوزارة الآثار لمحكمة الجنايات "التعليم" تحدد 9 حالات دمج لهم حق التقدم لامتحانات الثانوية العامة "التعليم" تحدد 9 حالات دمج لهم حق التقدم لامتحانات الثانوية العامة الوزارة تشترط أن يكون الطالب سبق دمجه منذ المرحلة الثانوية.. وتؤكد: 28 مارس آخر موعد للتقدم للامتحانات



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