شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرار ضوابط إعفاء أبناء وأسر الشهداء من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب، وذلك تقديرًا لجهود وتضحيات آبائهم.

وتُطبق إعفاءات الطلاب، بضوابطها المختلفة، من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية في المدارس: المدارس الحكومية (بجميع أنواعها) ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وفي المدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة (عربي – لغات).

كما نص القرار على استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابون نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم ويتم منحهم الأجازات المقررة قانونًا بدون مرتب – دون قيد – حال طلبهم، وإدراجهم ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

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كان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، قال إن كل من تسلم التابلت من طلاب الصف الأول الثانوى العام سيؤدى امتحان مارس التجريبى الإلكترونى المقرر له 22 مارس الجارى، موضحًا أن طلاب المدارس الخاصة يؤدون الامتحان من خلال شريحة الإنترنت، مضيفًا أنه جار التنسيق مع كافة المديريات فى هذا الشأن.

وكان أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام استفسروا عن وسائل تأدية طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مارس الإلكترونى، فى ظل عدم جاهزية بعض المدارس الخاصة تكنولوجيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات.