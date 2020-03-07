شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى غدا جولة عربية خارجية حاملا رسالة من رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

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