شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خرافات فى المدبح.. فك السحر بالمرور على الذبيحة ودهان الجسم بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” ظهور عادات وصفها البعض بالخرافات، تقوم بها سيدات بالمجزر الآلى بالبساتين بمحافظة القاهرة، حيث ظهرت سيدة تخطو فى دماء الذبائح، وتمر على رقبة جمل بعد نحره مباشرة، وتسيل منها الدماء، حيث تمر سبعة أشواط على الذبيحة، لفك عمل تأخير الزواج.

وبسؤال الجزارين بالمدبح، أكدوا أن مثل هذه الأفعال تتكرر كثيرا فى عنابر الذبح، وتتغير الطريقة، موضحين أن هناك الكثير من المواطنين وأغلبهم سيدات، يعتقدون أن مثل هذه الأفعال تفك الأعمال وتجلب الرزق أو تسوق النفع، ويأتون بوصفه من شيخ ما أو أحد الأقارب، وأغلبهم يأتون للبحث عن فك أعمال تأخر الزواج أو تأخر الإنجاب.

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وكشف الدكتور عصام السيد، مدير الشئون البيطرية بمجزر البساتين الآلى، أن هذه الأفعال تتكرر كثيرا بمجزر البساتين، بعنابر الذبح، ويقمن بها سيدات فى الغالب، حيث إنهم يعتقدن أن ذلك يفك أعمال تأخير الزواج والإنجاب، ومن بين هذه الأعمال أن تمر سيدة 7 أشواط على ذبيحة "عجل أو جمل" بعد ذبحها مباشرة، ولابد أن يفزعها أحد الحضور أثناء عبورها على رقبة الذبيحة.

وأضاف مدير الشئون البيطرية بمجزر البساتين الآلى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن من بين الأفعال أن تدهن سيدة جسمها بالدماء بغرض تسريع الإنجاب أو فك عمل متعلق بذلك، مشيرا إلى أن بعض السيدات يغمى عليهن بمجرد رؤية الدماء داخل عنبر الذبح، كما أن أحد المرافقين لها يدعى أن الذبيحة تنهض بعد ذبحها، أثناء عبور السيدة على رقبتها، لإخافتها وذلك يحقق المطلوب من الوصفة التى تنفذها.

يذكر أن مجزر البساتين بالقاهرة من أشهر المجازر فى مصر، حيث به خطوط متنوعة لذبح جميع أنواع الماشية، كما به خط لذبح الخنازير، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة التى يتم مصادرتها خلال الحملات، بالإضافة إلى إعدام الذبائح المريضة بها.