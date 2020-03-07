وزيرا التضامن والقوى العاملة يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة "صناع الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيي:

شهدا وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، توقيع 3 بروتوكولات للمبادرات التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير".

جاءت المبادرة الأولى تحت عنوان "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، والثانية "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض القلبية، والمبادرة الثالثة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية.

حضر مراسم التوقيع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، وعدد من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.