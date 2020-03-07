محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي بدأت في اتحاذ كل الإجراءات الطبية بمجرد الإعلان عن وباء كورونا في الصين، من خلال إجراءات الحجر صحي في المطارات.
وأوضح في مؤتمر صحي له اليوم السبت، أن هناك لجنة برئاسة مجلس الوزراء تجتمع بصفة مستمرة، لمناقشة تقارير متابعة طوال الوقت، بالإضافة إلى توجيه وزيرة الصحة بالإعلان عن جميع الإجراءات يوميًا.
وتابع:" كل يوم نكشف على حالات مشتبه في إصابتها، وتخرج سلبية، بخلاف الحالات التي تم إعلان إصابتها، ونعلن جميع البيانات بشفافية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي: نعلن جميع بيانات إصابات "كورونا" بمنتهى الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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