كشف طبي وحراراي.. 10 إجراءات وقائية لـ"لطيران المدني" ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية، إن القطاع يتبع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تناقش الملف لطمأنة المواطنين.

وأوضح عارف في مداخل هاتفية لبرنامج "المجلة السياحية" عبر فضائية "النيل للأخبار" أن وزارة الطيران، اتخذت عدة إجراءات لمواجهة انتشار كورونا منها تشكيل لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية لمناقشة الإجراءات الاحترازية وسيناريوهات التعامل مع الأزمة، وتقييم المخاطر والتنسيق مع الجهات المعنية لاتباع الطرق الواجبة في التعامل مع الفيروس بشكل يومي، والتعامل مع الحجر الصحي لتحقيق السلامة والصحة المهنية، بجانب التوعية وتعليمات الحجر الصحي والإرشادات الصحية السليمة.

وأكد عمل كشف طبي وحراري للركاب، وفي حال الاشتباه في كورونا يتم سحب عينات مباشرة من الأنف والفم وخصوصًا من الدول المنتشر فيها الفيروس ويتم إحالتهم للحجر الصحي لحين التأكد من صحة سلامتهم، لضمان درجة الوقاية الكافية وتنفيذ قواعد منظمة الصحة العالمية.

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وأشار عارف، إلى تطهير الطائرة والأسطح الناعمة والجدران وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بجانب توفير كمامات وقفازات والتخلص منها بعد التعامل مع المسافرين واتباع كافة الإجراءات الصحية اللازمة، حتى في موضع الطهي والوجبات التي تقدم على الطائرات.

وأشار أيضًا إلى وجود غرفة علميات مركزية في وزارة الطيران المدني، تتابع تحركات الطائرات والركاب على مدار 24 ساعة، وهناك زيارات ميدانية للمطارت للتأكد من صحة الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء وزير الطيران المدني ونائب الوزير، ومدير المطار بجولات مستمرة والتشديد على اتباع الإجراءات على جميع المطارارت التي تضم مزارات ساحية مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

وأكد مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية، أن درجة الاستعدادات عالية للغاية، لطمأنة المواطيين بأن مطارات مصر آمنة وعلى مستوى عالي جدًا بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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