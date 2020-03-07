"القوى العاملة": تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير بجميع المحافظات لخدمة الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير، بكل مديرية للقوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، لتقوم بدورها الفعال، فضلًا عن متطوعين من العاملين بالقوى العاملة، إيمانًا بدورها في خدمة المجتمع كشريك أساسي في التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير 2020، اليوم السبت، بالتعاون مع شركة باير - مصر، تحت عنوان "نبض حياة"، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

وقال سعفان إن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بجهود كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، ودشنت مبادرات أسهمت في تقليل معدل البطالة من 13.2% في عام 2013 إلى أن وصلت 8% في الربع الأخير من 2019 ، مشيرًا إلى أننا نسعى من أجل تقليل هذه النسبة طبقًا للمعدلات العالمية واستراتيجية 2030.

وأضاف أن مؤسسة صناع الخير طلبت التواجد معها في مبادرات سابقة ولم تتأخر "القوى العاملة" عن تلبية النداء وشاركت في أكثر من محافظة ومكان بدء من العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة بمحافظة السويس، ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة والتعاون مع المؤسسة.

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من جانبه قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصطفى زمزم، إن مؤتمر العام الحالي يأتي في وقت اقترب فيه عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى مليون مواطن غير قادر، قدمت لهم المؤسسة وبالمجان تماما خدمات إنسانية متنوعة وذات جودة منها، مساعدة أكثر من 620 ألف مواطن في عشر محافظات مختلفة في التحقق من إصابتهم بفيروس "سي" عبر مبادرة "اطمن على نفسك".

وأضاف أنه تم أيضا دعم أكثر من 80 ألف للحصول على علاج فيروس "سي" بالمجان عبر العلاج على نفقة الدولة، وتوقيع الكشف على عيون 200 ألف مواطن من خلال قوافل مبادرة "عنيك في عينيا" في القرى الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة وخاصة المناطق الحدودية.

وتابع أنه تم إجراء ما يقارب 22520 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء، وزرقاء، وشبكية، وظفرة، وصولا إلى إجراء عمليات زرع القرنية ، فضلا عن تسليم 65 ألف نظارة وأكثر من 102 ألف عبوة قطرات دوائية بالمجان تمامًا.

شهد المؤتمر إطلاق 3 مبادرات إنسانية جديدة هى"نبض حياة" لعلاج مرضى القلب و"لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية، و"طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية وخاصة من مرضى السكر، وتم خلال المؤتمر تنصيب الفنان أحمد فلوكس سفيرا لمبادرة طاقة نور لعلاج مرضى الشبكية وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سفيرا لمبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب والفنانة هيدي كرم سفيرا لمبادرة "لمسة خير" كما تم تكريم عددا من الوزراء والمحافظين والفنانين.