الأزهر للفتوى: أداء المصاب بكورونا للصلاة جماعة في المسجد حرام شرعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن أداء المريض المصاب بفيروس "كورونا" الصلاة جماعة في المسجد حرام شرعًا، لأن تواجده يؤذي المصلين، ويصيبهم بالعدوى، ويترتب على ذلك ضررًا أكثر من مكوثه في منزله.

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ"الخليج 365" السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشرَ من أسلمَ بلسانهِ ولم يُفضِ الإيمانُ إلى قلبهِ، لا تُؤذُوا المسلمينَ، ولا تُعيّروهُم ولا تَتّبعوا عوراتهِم"، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء للحفاظ على النفس سواء كانت مسلمة أم غير ذلك، والنبي قال: "لا ضرر ولا ضرار"، ووجب على المصاب الذي أبلغه الأطباء بإصابته بكورونا، أن يتجنب أي تجمعات.

ولفت مدير مركز الأزهر للفتوى، إلى أنه يجب على من ابتلاه الله بالإصابة بالفيروس أن يسلك الطرق التي تكون سببًا في شفاءه، وأن يدعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.