مؤتمر الأطباء العرب الـ45 يستعرض تجربة مصر في مكافحة فيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ناقش مؤتمر الأطباء العرب السنوي الخامس والأربعين خلال فاعليات يومه الثاني، اليوم السبت، أمراض الكبد الفيروسية، والتجربة المصرية فى مكافحة مرض الالتهاب الكبدى الفيروسي "سي"، والدروس المستفادة من مبادرة 100 مليون صحة، للفحص والاكتشاف المبكر للمرض، وسبل العلاج في الحالات المتقدمة التى يصاحبها تليف في الكبد.

وأشاد الدكتور محمد القصاص، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة حلوان، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية على على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر، بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في الكشف عن الأمراض، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا.

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وأشار إلى أن أمراض الكبد متنوعة وأكثرها شيوعا وخطورة هي أمراض الكبد الفيروسية، والتي تنقسم لقسمين: الأول، الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم والتي تعد الأكثر انتشارًا، والثاني الفيروسات الكبدية التي تنتقل عن طريق الفم.

وأوضح أن مشكلة فيروس "بي" و"سي" أنها تتحول لإصابات مزمنة فى بعض الحالات وقد يصل كبد المريض فيها لحالة التليف، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الإصابة بفيروس الكبد سي عن طريق الدم أنه ينتقل من مريض لآخر نتيجة أى شيء يختلط بالجسم مثل الدم ومشتقاته، واستخدام أدوات حلاقة غير معقمة.

ونبه إلى ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم تناول الطعام الملوث، حفاظا على الصحة وعدم الإصابة بالفيروس.​