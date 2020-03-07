غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، خلال الفترة التي تبدأ من غد الأحد 8 حتى 26 من مارس الجاري.

وتأتي هذه الحملات في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتي تضم (أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، التي يكثر تواجد غير المصريين بها، والتي يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن التطعيم في الريف سيجري من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابعت أنه سيشارك في الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحة أن الطعم المستخدم في الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد في الذراع اليسرى.

وأكدت أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا.​