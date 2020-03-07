ضبط أسلحة وخارجين عن القانون.. تعرف على جهود الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات في المحافظات كافة كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
وأسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية المُوضحة خلال الفيديو التالي:
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