أخبار مصر | الانتهاء من تحضيرات حفل زفاف 50 عروسة بحديقة الأورمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من تحضيرات حفل زفاف 50 عروسة بحديقة الأورمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، استعدادها، لحفل زفاف جماعي لـ50 عروسة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة 101، وذلك بحديقة الأورمان.

حيث قامت المحافظة بتجهيز العرائس بكامل الأجهزة والمفروشات، وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية داخل المحافظة.

ومن المقرر أن يشهد اللواء أحمد راشد على عقود الزواج، لـ30 عروسة، كما سيتم تسليم مبالغ مادية لـ20 عروسة.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة داخل المحافظة وأعضاء مجلس الشعب.