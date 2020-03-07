أخبار مصر | "الوطنية للصحافة": 4675 ناخب بـ أخبار اليوم و750 في دار الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة": 4675 ناخب بـ أخبار اليوم و750 في دار الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن أن أعداد الناخبين المرشحين في مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال اللتان تجريان انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، غدًا، تأتي على النحو التالي:

أولًا مؤسسة أخبار اليوم:

المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (7) _ إداريون (12)_ عمال (12).

المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (11)_ إداريون (12)_ عمال (5).

ثانيًا مؤسسة دار الهلال:

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المرشحون لمجلس الإدارة: صحفيون (8) _ إداريون (12)_ عمال (8).

المرشحون للجمعية العمومية: صحفيون (5)_ إداريون (8)_ عمال (7)

وقالت في بيان لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اخبار اليوم 4675 وفي مؤسسه دار الهلال 750.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.

وأكدت أن عدد اللجان بمؤسسة دار الهلال يبلغ 1 لجنة للصحفيين، و1 لجنة للإداريين و1 لجنة للعمال.