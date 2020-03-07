أخبار مصر | وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر "بناء الإنسان في التصور الإسلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر "بناء الإنسان في التصور الإسلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت أولى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول"، بحضور فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، والدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

في بداية المؤتمر رحب وكيل الأزهر نائبًا عن الإمام الأكبر بالحضور، مؤكدًا أن قضية بناء الإنسان قضية في غاية الأهمية، فهي الأساس الذي تبني عليه الأمم حضارتها وفكرها ومستقبلها، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات أخلاقية فُرضت عليه جراء التقدم التكنولوجي السريع الذي صار فيه الشباب ضائعا بين فكرين، أحدهما؛ متشدد يؤدي إلى التطرف والإرهاب ويسيء لتعاليم الأديان السماوية، والآخر متسيب يؤدي إلى الانحراف ويخالف التربية الفكرية للأديان، مشيدًا باختيار كلية أصول الدين لموضوع المؤتمر "بناء الإنسان في التصور الإسلامي".

وقال الدكتور شوقي علام، إن صناعة مستقبل الأمة، تتطلب إيمانًا حقيقيًّا من أفراد الأمة بأنهم يمتلكون القدرة والطموح والإبداع الذي يؤهلهم لتلك المهمة الجليلة، مضيفًا أن الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان، وتطويرِه وتأهيلِه لخلافة الله في الأرض، وأن الشريعة المحمدية اهتمت بتشييد هذا البنيان الإنساني على قواعد ثابتة مستقرة، موضحًا أن الإنسان الذي يسعى الإسلامُ إلى بنائه ينبغي أن يكون مرتبطًا بتراثه العريق الذي يحفظ له هُوِيَّتَه الثقافية، وذاتيته الحضارية، وإن قطع الصلة بهذا التراث يعني فقدان الذاكرة الأممية، ولا جَرَمَ أن فاقد الذاكرة لا طاقة له بصناعة مستقبله.

وأشار الدكتور مختار جمعة، إلى أهمية البناء المتكامل للإنسان علميًا وخلقيًا ومعرفيًا ووطنيًا، لافتًا إلى أن هذا البناء هو الذي يصنع الشخصية السوية، ويجب أن يكون ترسيخ الولاء والانتماء الوطني أحد أهم محاور بناء الشخصية، فمصالح الأوطان جزء لا يتجزأ عن مقاصد الأديان، مؤكدًا أن حماية الأنفس من المقاصد الكلية في الإسلام، خاصة إذا طرأ عارض يهدد فناء هذه الأنفس، فإذا دعت الضرورة إلى إلغاء التجمعات للحفاظ على النفس يجوز إلغاء هذه التجمعات، فعندما ترى الدولة خطرًا من التجمعات فلها أن تحظرها تحقيقا لحفظ النفس الذي هو أحد مقاصد الشريعة الاسلامية.

من جانبه، قال الدكتور نظير عياد، إن هذا المؤتمر يتعرض لقضية مهمة، تتعلق ببناء الإنسان، في عالم سيطرت فيه المادة، وتحكمت فيه القوة، ولم يعد هناك احترام للإنسان، حيث يأتي في وقت غابت فيه معاني الإنسانية، واختفت معالمها مما أدى إلى ضياع الحقوق، والتعدي على الواجبات وأصبح الإنسان جسدًا بلا روح.

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