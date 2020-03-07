أخبار مصر | مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين يتراجع عن الانسحاب من الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين يتراجع عن الانسحاب من الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك" والمرشح علي مقعد محكمة استئناف القاهرة، إنه تراجع عن قراره بالإنسحاب من الانتخابات النقابية بعد اتصال عدة شخصيات بارزة بنقابة المحامين والدولة به وحصوله على وعود بألا يتكرر ما حدث بالسماح بتوزيع منشورات تحريضية ضده تتهمه بالكفر والالحاد.

وأشار "جابر" إلى أنه تم تمزيق دعايته بالمحاكم والاعتداء عليه من قبل بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين وكسر زجاج سيارته لمجرد إيصال رؤيته التنويريه بنقابة المحامين.

وأكد المتحدث بإسم "ادعم نقابتك" أن نقابة المحامين قلعة الحريات والتي يتحصن بها الجميع كمنبر للحريات والرأي الأخر، مشيرا إلى أن توزيع هذه المنشورات يخالف مبادئ العمل النقابي الديمقراطي.

وأضاف جابر أنه تم رفع ضده دعوي حسبه من محامي تابع لجماعة الإخوان المحظورة لاستبعاده من انتخابات نقابة المحامين لكونه لديه ميول إلحادية علي حسب قول صاحب الدعوي إلا أن المحكمه انتصرت للقانون وحكمت برفض الدعوي، مؤكدة أنها تخالف القانون والدستور والذي ينصان علي حرية التعبير والرأي والاعتقاد.

وطالب "جابر" نقابة المحامين بشطب أي محامي يقوم بلصق منشور تحريضي ضده، مؤكدا أنه بذلك لا يحترم أخلاقيات مهنة المحاماة، ويلجأ للتشهير لمجرد اختلاف الآراء وهو ما يعطي النقابة الحق في استعمال حقها القانوني في احالته للتأديب وشطبه.

