أخبار مصر | الاثنين.. "إفريقية النواب" تبحث مع وزير الشباب التعاون القاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاثنين.. "إفريقية النواب" تبحث مع وزير الشباب التعاون القاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب، هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين لها، خلال الأسبوع الجاري، برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن الاجتماع الأول والمقرر عقده، بعد غدٍ الاثنين، سوف يناقش خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الإفريقي، وسبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح عضو اللجنة الإفريقية، أن الاجتماع الثاني للجنة والمقرر عقده الثلاثاء المقبل، سوف يستعرض رؤية واستراتيجية الوزارات والقطاعات التنفيذية المختلفة لتعظيم سبل التعاون لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها؛ لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.