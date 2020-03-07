شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت في مصر تهيب مواطنيها «العودة إلى البلاد بأسرع وقت ممكن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت سفارة الكويت في القاهرة بيانًا، السبت، أهابت فيه بمواطنيها المتواجدين في مصر «التواصل معها لتنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».
وخصصت الوزارة أرقام طوارئ للمواطنين للتواصل مع السفارة فيما يتعلق بترتيب عودتهم إلى البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء الرسمية «كونا».
وفي وقت سابق، السبت، دعت سفارة الكویت في مصر المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد، ابتداءً من السبت، إلى مراجعة مقر السفارة.
وذكر بیان للسفارة: «على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة إیقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة».
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