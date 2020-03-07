شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الفدائية زينب الكفراوي.. تأجيل فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد إعلان وفاة الفدائية زينب الكفراوي، قررت محافظة بورسعيد إلغاء احتفالية انطلاق فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية» التى تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة، والتى كان مقررا لها مساء الاحد 8 مارس الجاري.
ولم يتم تحديد موعد آخر لإعلان موعد الاحتفالية التي تم تأجيلها أكثر من مرة، حيث كان من المقرر الإعلان عنها في ختام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51، وتم تأجيلها مع إعلان القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.
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