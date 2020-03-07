شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. «تعليم الإسكندرية» تطلق قوافل للمراجعات النهائية بالمجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية القوافل المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة مجاناً، السبت.

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وافتتح يوسف الديب، وكيل الوزارة، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية.

وأكد أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة ومحاربة الدروس الخصوصية، حيث يقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية، ويتكفلون بالمطبوعات للطلاب دون مقابل، وسط حضور مكثف من الطلاب.

وأوضح «الديب» أن المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات، وأنه كلف جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية.

قوافل مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإسكندرية

قوافل مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإسكندرية

قوافل مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإسكندرية