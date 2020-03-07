شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات قنا» تحتجز مرشدًا سياحيًا للاشتباه في إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتجز مستشفى حميات قنا، السبت، مرشدا سياحيا مصاب بأعراض ضيق في التنفس وارتفاع في درجات الحرارة، وهي أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر طبى في قنا أن الحالة لشخص يدعى «هاني. ن»، مقيم مركز فرشوط، يعمل مرشد سياحي، وجرى إيداعه الحجر الصحي بمستشفى الحميات.
تم سحب عينات من المرشد السياحي وإرسالها للمعمل المركزي بوزارة الصحة لتحليها لبيان إصابته بالمرض من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي على المخالطين له.
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