شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوجه بجاهزية فرق الحماية المدنية لمواجهة أي طارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري بأنحاء المحافظة، والتيسير على المواطنين بالشوارع.

وأشار إلى أهمية المرور الدوري لمنع المواقف العشوائية للميكروباص والسرفيس وإحكام الرقابة على المواقف العمومية وتطبيق القانون بكل الحسم لردع المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع العميد ممدوح الحصى، مدير المرور، والعميد وائل الشربيني، رئيس شرطة المرافق، والعميد أحمد عبدالفتاح، مدير الحماية المدنية، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، وكيل الوزارة السكرتير العام، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتحقيق الانضباط الكامل بالشارع الدقهلاوي.

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وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة المحافظة والإجراءات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق الانضباط المروري الكامل بالشوارع والميادين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات رادعة للسائقين المخالفين بجميع الخطوط والسرفيس والتاكسي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ لأهمية العمل المستمر لرفع الاشغالات على الأرصفة ونهر الطريق لتيسير حركة المرور للمشاة وللسيارات عملا على راحة المواطنين.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ على ضرورة الجاهزية التامة لفرق الحماية المدنية لمواجهة أي طارئ والتعامل بكل الجدية مع الحوادث للحفاظ على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لتحقق الخطة الموضوعة في الشأن أهدافها.