شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والسياحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، مساء السبت، بحضور وزير السياحة والصحة.
ومن المتوقع التطرق إلى الإجراءات الاحترازية ومجهودات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا. جدير بالذكر أن سلطات الحجر الصحي اكتشفت 12 مصريًا كانوا على متن باخرة بين أسوان والأقصر.
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