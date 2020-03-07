شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو «الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لعام 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم، السبت، فيديو، بعنوان «الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لعام 2020».

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