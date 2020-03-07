شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة لقياس «رضاء المنتفعين» بالتأمين الصحي لتقديم خدمة متميزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلون عليها داخل المنظومة؛ وذلك للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري.

وأكد السبكي إنه انطلاقًا من حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على الحصول على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية في المنظومة- لتقييمها وتطويرها- تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة «إدارة رضاء المنتفعين» والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أي عقبات من الممكن أن تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة.

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وأشار إلى أن منظومة «إدارة رضاء المنتفعين» والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد متواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة، موضحا أنه تم تعيين أكثر من 80 مسئولا عن رضاء المنتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببوسعيد في المرحلة الأولي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن تطبيق منظومة «إدارة رضاء المنتفعين» يأتي في إطار التحول الرقمي للمنظومة وأنه تم توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهي التي يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية، حيث يتوجه المريض لجهاز «التقييم» بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التي حصل عليها من خلال المنظومة، ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها الكترونيا في قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها في حالة وجود أي قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشفت إدارة التأمين الصحي الشامل الجديد أن منظومة «الكول سنتر» تؤدى عملها من خلال توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى للمنتفعين حيث بلغ إجمالي الاستفسارات والشكاوى التي استقبلتها المنظومة حتى الآن 5503 شكوى واستفسار، حيث وصل عدد الشكاوى 1569 تم حل 1516 شكوى, وجاري العمل على دراسة وحل الباقي، بينما بلغت الاستفسارات 3934 استفسار، مؤكده أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاح كبير في مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.

وأكدت إدارة التأمين الصحي الشامل أن منظومة «إدارة رضاء المنتفعين» تعمل على مدار 24 ساعه، وأن مواعيد العمل لوحدات ومراكز طب الأسرة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا, وأن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة، وأشارت أيضا أن تطبيق ألية الحجز المسبق في المنظومة تأتي لمنع التكدس للجماهير، مؤكده أن متوسط فترة الكشف لكل حاله من 15ل 20 دقيقة لضمان التشخيص السليم ودراسة الحالة الصحية للمنتفع من المنظومة الصحية، وأن حالة طوارئ لها الأولوية للتعامل معها.

التأمين الصحي الشامل