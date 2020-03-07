شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تسجل تحطيم الأجهزة المطهرة لفيروس كورونا فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرات المراقبة فى محطات المترو والأتوبيس فى بلدية إسطنبول تحطيم الأجهزة المطهرة التى تم وضعها كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم بلدية إسطنبول الكبرى مراد اونجون، أن بعض الأجهزة المطهرة المثبتة فى محطات الترو والباص التى وضعت من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد النوع الجديد من فيروس كورونا، قد تم كسرها، موضحًا أن تسجيلات الكاميرا تم مشاركتها مع الشرطة.

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وفى ذات الإطار، كشف النائب التركى المعارض عمر فاروق جرجرلى أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى بمدينة بكوجالى، حالة الإهمال التى تضرب الحكومة التركى فى التعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث قال خلال كلمته بمجلس النواب التركى إنه بينما يتحدث العالم عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه لم تتخذ تركيا التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

المعارضون الأتراك من ناحيتهم سخروا من طريقة تعامل حكومة أردوغان مع انتشار فيروس كورونا، حيث نشر النائب السابق عن حزب الحركة القومية والصحفى التركى جمال إنجين، يورت تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، يسخر من رفض البرلمان التركى لمذكرة دراسة فيروس كورونا، حيث قال عبر حسابه الشخصى على "تويتر": إذا جاء فيروس كورونا إلى تركيا سيقومون بعزف الهورون "رقصة شعبية فى منطقة البحر الأسود، معلنين عن عطلة، فلقد قاموا بتقديم مذكرة دراسة للفيروس، ولكن تم رفضها من قبل حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية، خير، هل يظل البعض أن الفيروس سيطارد المجلس فقط أم ماذا، حيث يوجد فى البلد فيروسات كافية أصلا – فى إشارة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية.