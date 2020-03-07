شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الشهيد.. "لولاهم ما كنا هنا" شباب زى الورد ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديوهات وثائقية توثق عدد من أبطال الجيش المصرى، ممن نالوا شرف الشهادة فى سبيل حماية الوطن، والتى عنونها بعبارة " لولاهم ما كنا هنا"، وذلك لحجم التضحيات التى قدمها شباب "زى الورد"، من أبناء الجيش المصرى، فى تضحياتهم المتواصلة، مع زملائهم من الشرطة المدنية.

وتحتفل الدولة المصرية من كل عام بعيد الشهيد يوم 9 مارس، وهو ذكرى استشهاد الفريق الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذى استشهد عام 1969.

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والفريق الراحل عبد المنعم رياض، أو الملقب بالجنرال الذهبى، واحد من أشهر العسكريين المصريين خلال النصف الثانى من القرن العشرين، شارك فى الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، وتوفى على الجبهة المصرية أثناء زيارته للقوات فى حرب الاستنزاف.