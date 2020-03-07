شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، مشددًاعلى أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمى، وذلك فى إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذى يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، على نحو دقيق وكامل يؤدى إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.