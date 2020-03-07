السيسي يوجه ببذل الجهود لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
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