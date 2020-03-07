شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: ننسق مع الحكومة المصرية بخصوص مواطنينا على باخرة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، انه تم إبلاغها بوجود مواطنين أمريكيين على متن الباخرة النيلية والتي تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها، مؤكدة أنها تنسق مع الحكومة المصرية، بخصوص الأمريكيين المتواجدين على متن الباخرة، وتقدم الخدمات القنصلية لهم.

وقال السفارة الامريكية في تغريدة عبر تويتر اليوم السبت:"أُبلغت السفارة أن هناك مواطنين أمريكيين على متن سفينة سياحية بالنيل، حيث تبين أن 12 من أفراد طاقمها أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (Covid-19)، وتعمل السفارة على تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية".



السفارة الأمريكية بالقاهرة

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كشف بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ 12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.