شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يصلى لشهداء مصر فى عيد الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، والكرازة المرقسية، وهو يصلى لشهداء مصر، في فيديو نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وذلك فى ذكرى عيد الشهداء الذى يواكب 9 مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عام 1969.

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وظهر البابا تواضروس الثانى، يقف أمام الهيكل، وهو يدعو لشهداء مصر، كما ظهر في الفيديو الذى نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، والشيخ الحبيب على الجفرى.

والفريق الراحل عبد المنعم رياض، أو الملقب بالجنرال الذهبى، واحد من أشهر العسكريين المصريين خلال النصف الثانى من القرن العشرين، شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحرب ١٩٥٦ وحرب الاستنزاف، وتوفى على الجبهة المصرية أثناء زيارته للقوات في حرب الاستنزاف.