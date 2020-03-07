شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت بمصر تدعو مواطنيها لمراجعتها بشأن تذاكر عودتهم من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة دولة الكویت في مصر ، المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من الیوم السبت ، إلى مراجعة مقر السفارة.
وقالت السفارة في بیان لها، "إنه على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة ایقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحي ، وأيضا مؤقت للسفارة في مصر الجدیدة
وشددت السفارة الكويتية على ضرورة أن یقوم المواطنون الكویتیون بإحضار جمیع الثبوتیات الرسمیة وتذاكر السفر.
وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الجمعة ، وقف حركة الطیران مع سبع دول من بینھا مصر لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس (كورونا المستجد كوفید - 19)
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