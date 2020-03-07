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سفارة الكويت بمصر تدعو مواطنيها لمراجعتها بشأن تذاكر عودتهم من القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة دولة الكویت في مصر ، المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من الیوم السبت ، إلى مراجعة مقر السفارة.

وقالت السفارة في بیان لها، "إنه على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة ایقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحي ، وأيضا مؤقت للسفارة في مصر الجدیدة

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وشددت السفارة الكويتية على ضرورة أن یقوم المواطنون الكویتیون بإحضار جمیع الثبوتیات الرسمیة وتذاكر السفر.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الجمعة ، وقف حركة الطیران مع سبع دول من بینھا مصر لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس (كورونا المستجد كوفید - 19)

 

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