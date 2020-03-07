شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 3 سيارات ذاتية التعقيم لنقل أية حالات مصابة بكورونا بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مرفق إسعاف الأقصر لأية قرارات خلال الساعات المقبلة لنقل الحالات الـ12 المصابة بــ"فيروس كورونا" على متن مركب نيلى فى قلب نهر النيل كانت فى رحلة بين الأقصر وأسوان، وأثبتت التحاليل إيجابيها خلال فحص ويحب العينات من جميع طاقم العمل وفريق المركب السياحية، وذلك عبر فحص وتجهيز الـ3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم والمجهزة لمكافحة العدوى، والمخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بالفيروسات المعدية ومنها "كورونا" إلى مقرات الحجر الصحى التى قررتها الوزارة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة والتى تشمل الزى الطبى المعقم، وماسكات وواقى رأس وقفازات، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا باستخدام الأبخرة وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، وجميعها على أتم الاستعداد لأية قرارات بنقل أية حالات فى أى لحظة، موضحًا أنه لدى استلام تلك السيارات خلال الفترة الماضية، تم نشرها بالمنافذ والموانئ فى البحر الأحمر والأقصر، وأسوان؛ لتسهيل نقل الحالات المشتبه بها والمرضية فى حالة رصد أى حالة من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تأهب الوزارة واستعدادها للتصدى لفيروس كورونا المستجد ncov- 2019، حيث وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها وكذلك الحالات المرضية، وجميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة من " (زى طبى معقم) وماسكات وواقى رأس وقفازات"، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا بالأبخرة.

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