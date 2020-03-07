شكرا لقرائتكم خبر عن المرور للنيابة: السيارة فى حادث اتهام صالح جمعة بصدم شاب ملك شقيقه عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلمت نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب النادى الأهلى صالح جمعة، بالاصطدام به بسيارته، والذى تبين أن السيارة التى ارتكبت الواقعة ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك.

وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

وقال سايس بالشارع إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

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وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة تصطدم به ويفر هاربا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادى الزمالك وتبين أن الحادث وقع فى الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحى، الذى يعمل به.

وتبقى الواقعة حتى الآن فى دائرة اتهام الشاب المصاب للاعب صالح جمعة، وفى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، بشأن استدعاء اللاعب من عدمه، إذا ما صحت اتهامات الشاب، وتفريغات كاميرات المراقبة، ولحين صدور اتهام رسمى للاعب بشأن صحة الواقعة.