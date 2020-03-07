شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأحداث الإرهابية فى مصر فى رسالة دكتوراة بإعلام عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الباحثة سارة جميل إبراهيم جندى، المدرس المساعد، بقسم علوم الاتصال والإعلام، كلية الآداب، جامعة عين شمس، أمس، على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى فى الصحافة مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، بعد اجتيازها مناقشة رسالة الدكتوراة وعنوانها "التأطير المرئى للأحداث الإرهابية فى مصر بالمواقع الإخبارية الدولية"، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة مى حمزة، مدرس العلاقات العامة والإعلان، بقسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وضمت لجنة المناقشة كل من الأستاذ الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة إيناس حامد، رئيس قسم الإعلام، بكلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

واستهدفت الدراسة تحليل صور الأحداث الإرهابية التى وقعت فى مصر فى الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 31 ديسمبر 2018، واستخدام التحليل السيميولوجى للتعرف على المعانى الضمنية والدلالات بالصور المنشورة فى المواقع عينة الدراسة وهى موقع BBC عربى، موقع CNN عربى وموقع Sky News عربية.

وأوضحت الباحثة أنه تم اختيار هذه الفترة الزمنية للتحليل لكونها تتزامن مع استمرار عمليات "حق الشهيد"، والعملية العسكرية الشاملة التى أطلق عليها ( سيناء 2018).

وتوصلت الباحثة أن مواقع الدراسة قد استخدمت المواقع الثلاث 7 أطر رئيسية وهى :"الأطر الرسمية، الصراع، إسناد المسئولية، الإنسانية، الاقتصادية، أسباب القضية وحلول القضية" عند عرض صور الأحداث الإرهابية التى وقعت فى مصر خلال فترة الدراسة.

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وأشارت النتائج اعتماد مواقع الدراسة عند عرض "الإطار الرسمي" على الصور التى تبرز إطار "جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب"، وذلك من خلال الصور التى توضح جهود كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية للتصدى للإرهاب ومحاربته، وجاءت فى المرتبة الثانية عرض صور إطار "الأحداث الرسمية" مثل اللقاءات والمؤتمرات التى عقدها الرئيس مع المسئولين، الأمر الذى يساهم فى توضيح الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود الدولة المصرية.

كما أكدت نتائج الدراسة أن هذه الفترة شهدت انحسارا فى العمليات الإرهابية وحصاد لنتائج العملية الشامل وسيطرة قوات الأمن والجيش المصرى على سيناء.

وأوضحت النتائج أنه فى الوقت الذى اعتمد فيه موقعا CNN عربى وSky News عربية عند عرض إطار "الصراع" على نشر الصور الخاصة بإطار "العمليات العسكرية" بشكل أكثر من الفئات الأخرى، وهو أمر من شأنه توضيح الحلول الأمنية التى اتخذتها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب، اتجه موقع BBC عربى عند عرض "إطار الصراع" على نشر صور إطار "العمليات الإرهابية"، والتى تحوى معالم الدمار الذى خلفه العمل الإرهابى، وهو أمر من شأنه التركيز على الخسائر ومخاطبة الوجدان وإثارة المشاعر السلبية تجاه هذه الأحداث مع توثيقها ونقل صور حية للقارئ.

وأبرز التحليل السيميولوجى لصور الأحداث الإرهابية التى استهدفت دور العبادة اهتمام مواقع الدراسة بإبراز الجانب الإنسانى فى الصور التى وثقت استهداف دور العبادة، ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة الكمية التى أوضحت ظهور إطار أهالى الشهداء والمصابين فى المرتبة الأولى فى الأطر الإنسانية، يليها إطار الجنائز. كما ساعدت زوايا التصوير فى إضفاء دلالات ومعانِ للصور، فتم استخدام زاوية التصوير المرتفعة واللقطات الطويلة فى الصور التى وثقت للأحداث الإرهابية التى استهدفت دور العبادة لإعطاء القارئ نظرة عامة لأكبر قدر من المشهد وتجسيد الحركة والتفاعل بين الشخصيات.

ووضعت الباحثة، فى نهاية دراستها بعض التوصيات التى يجب الإعلاميين القائمين على تغطية الأحداث الإرهابية توخى الحذر بشأنها ومنها ضرورة منع وسائل الإعلام من عرض أى مواد مجهلة المصدر منعًا لحدوث توتر فى الشارع المصرى، وتحديد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأليات واستراتيجيات تناول الأحداث الإرهابية وتوفير تغطية مناسبة لها متكاملة الأركان، مع أهمية وضع ضوابط محددة للمواد الإعلامية بكافة أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية تمنع تداول المواد التى تحمل أى شكل من أشكال العنف البدنى والجسدى بما يؤثر على الجمهور المتلقي.