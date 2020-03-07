شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا تادرس ويتلقى تقريرا عن كنائس سيدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، الأنبا تادرس مطران بورسعيد والمشرف على إيبارشية سيدنى، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث ناقش البابا مع الأنبا تادرس أمور الخدمة فى إيبارشية سيدنى، واطلع على تقرير عنها.

عاد الأنبا تادرس مطران بورسعيد إلى القاهرة بعدما قضى قرابة الشهرين فى أستراليا إذ كلفه البابا تواضروس الثانى بإدارة إيبراشية سيدنى عقب استبعاد أسقفها الأنبا دانييل الذى عاد إلى ديره بالبحر الأحمر

تفاصيل تقرير الأنبا تادرس عن الأوضاع فى ايبراشية سيدني

الأنبا تادرس فور عودته قدم تقريرًا لقداسة البابا تواضروس الثانى عما آلت إليه الأوضاع فى تلك الإيبراشية المأزومة وتضمن التقرير تفاصيل الخطة التى عمل عليها المطران من أجل إعادة هيكلة الإيبراشية.

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الأنبا تادرس خلال زيارته تلك التقى عددا من رجال القضاء والمحامين الأستراليين، منهم مايكل لى قاضى المحكمة الأسترالية الفيدرالية، وجون هاتزيسجوس، قاضى محكمة ولاية نيو ساوث ويلز، وتسافاريديس قاضى محكمة نيو ساوث ويلز المحلية، وروبرت اسحق رئيس مجموعة وليم روبرتس للمحاماة، كما التقى وفدًا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة المدارس القبطية.

وقرر الأنبا تادرس بعد هذا اللقاء تعيين لجنة أوصياء على ممتلكات وأموال الإيبارشية، وهو الأمر الذى يتطلب تعديل دستور الايبارشية المسجل لدى العديد من الجهات الحكومية الأسترالية.

واستمع المطران إلى مجالس إدارات الكنائس فى ايبراشية سيدنى بعد الكشف عن مخالفات مالية جسيمة تسببت فى زيادة ديون الكنيسة لدى الحكومة الاسترالية حتى بلغت معدلات غير مسبوقة جراء رهن كنائس وأراضى ومؤسسات تابعة للكنيسة لبنوك استرالية .

الأنبا تادرس أخذ على عاتقه ثورة تصحيح الاصلاح وقال لشعب كنائس سيدنى بعد توليه الأمر : إذ نُصلى جميعًا من أجل سلام وبُنيان إيبارشية سيدنى، وأن تحل الطمأنينة كل ربوعها، وتؤول كل الأمور لصالح الإيبارشية، وإن كان لأحد أى تخوف أو سؤال، أو أى مشاكل، يُرجى الاتصال بى شخصيًا، فقلبى مفتوح للكل، بكل الحب والأمانة، فإنه من غير المقبول نشر رسائل تحمل تجريح أو هجوم، تسيء إلى الأباء الكهنة أو الخُدام، أو أى شخص على الإطلاق".