شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد تتبعها الوطنية للانتخابات مع تخصيص الرموز للمرشحين بتكميلية سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط ، والذى تم مساء اليوم ، تكون الخطوة المقبلة هى إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين ، وتخصيص الرموز الانتخابية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا، موضحة ، أنه يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى الانتخابات البرلمانية الرموز المبينة بالجدولين المرفقين بهذا القرار ويتضمن الجدول الاول الرموز المخصصة لمترشحى الأحزاب السياسية، ويتضمن الجدول الثانى الرموز المخصصة للمترشحين المستقلين.

كما نص القرار على لرئيس الحزب طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين عن الحزب فى الدائرة ويحدد فى طلبه الرمز المخصص لكل مرشح على أن يكون من الرموز المخصصة للحزب.وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم.

وتخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى وفقا للآتى:

1 -يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.

2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة تلقى الطلبات أوراق الترشح أولا بأول ، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه وفى حالة عدم الاختيار تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزا بمعرفتها.

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كما نص القرار على أن يتم اعلان كشوف المترشحين المقبولين ورموزهم لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

يجوز لكل مترشح من المقبولين التقدم بطلب مسبب للهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل الرمز المخصص له وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، ويتولى المدير التنفيذى للهيئة عرضه على مجلس إدارة الهيئة، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.

ووفقًا للجدول الزمنى الذى كانت قد حددته الهيئة، فإن محكمة القضاء الإدارى تفصل فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتنطلق الانتخابات فى دائرة سمالوط فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، بينما تنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.